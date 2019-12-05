Виктор Сухоруков объяснил, почему "Брат 3" Стаса Барецкого невозможен

Актер не исключает, что может появиться лента с таким названием, но это будет новое кино.

В четверг, 5 декабря, стало известно о том, что думает знаменитый актер Виктор Сухоруков о фильме "Брат 3" Стаса Барецкого. Об этом сообщает "Радио Sputnik".

Виктор Сухоруков заявил, что продолжение культового фильма невозможно по двум причинам. Первая — в 2002 году умер исполнитель главной роли Бодров-младший. По словам Сухорукова, без него продолжение "Брата" будет уже совершенно другим фильмом. Вторая — в 2013 году из жизни ушел Алексей Балабанов. Без режиссера надежды на продолжение фильма также нет.

"Сегодня я могу заявить, что сделать продолжение невозможно. Это история Алексея Балабанова и Сергея Бодрова. Без этих двух людей продолжение невозможно. Это будет не продолжение, а другой фильм", —отметил Сухоруков.

Артист добавил, что лента Стаса Борецкого совершенно иной фильм и не имет отношение к кинолентам Алексея Балабанова.

Ранее мы сообщали о том, что звезда "Гарри Поттера" намерен вернуться в "Фантастические твари".

Видео:Danila Fatin/YouTube