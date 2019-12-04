  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:38
46
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Звезда "Гарри Поттера" намерен вернуться в "Фантастические твари"

0 0

Премьера третьей картины трилогии запланирована на 2021 год.

В среду, 4 де5кабря, стало известно о том, что звезда "Гарри Поттера" Уорвик Дэвис  намерен вернуться в "Фантастические твари". Об этом сообщает Daily Express.

Уорвик Дэвис отметил, что он хотел бы снова исполнить роль гоблина или же сыграть совершенно нового персонажа. Напомним, что в "Гарри Поттере" он исполнил роль профессора Филиуса Флитвика.

"Мне хочется вновь погрузиться в эту сторону волшебного мира. Конечно, там ещё есть пространство для множества персонажей, и я буду счастлив сыграть одного из них",

—заявил Дэвис.

Премьера третьей части "Фантастических тварей" запланирована на 2021 год.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился тизер сериала "Дракула" от создателей "Шерлока"

Видео:Jigsaw Kronos/YouTube

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии