Премьера всех трех эпизодов пройдет с 1 по 3 декабря на телеканале BBC One.

В среду, 4 декабря, в сети появился тизер сериала "Дракула" от создателей "Шерлока". Ролик опубликован на YouTube-канале "В Рейтинге".

Шоуранерами выступили Марк Гэтисс и Стивен Моффат, которые занимались сериалом "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем. Известно, что сюжет сериала "Дракула" основан на одноименном романе Брэма Стокера. Главная роль досталась датскому актеру Класу Бангу. В сериале также появятся Джон Хеффернан, Долли Уэллс, Джонатан Арис и Джоанна Сканлан.

Премьера состоялась 1 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился тизер сериала "Кризис на Бесконечных Землях.

Видео:В Рейтинге/YouTube