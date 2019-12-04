В коротком ролике уместились почти все основные герои сериалов DC ― Бэтвумен, Супергерл, Флеш, Стрела и Супермен.

В среду, 4 декабря, в сети появился тизер сериала "Кризис на Бесконечных Землях" по вселенной DC. Видеоролик опубликован на YouTube-канале The CW Network.

В коротком ролике зрителям показали всех основных героев DC ― Бэтвумен, Супергерл, Флеш, Стрела и Супермен. По сюжетеу пятисерийного проекта герои встретятся с Анти-Монитором.

Первый эпизод под названием "Супергерл" выйдет 8 декабря. Далее зрители увидят "Бэтвумен" (9 декабря), на следующий день "Флэш". А 14 января сериал завершат сразу две серии "Стрела" и "Легенды завтрашнего дня".

Ранее мы сообщали о том, что Роберт Паттинсон заявил, что не считает Бэтмена супергероем.

Видео:The CW Network/YouTube