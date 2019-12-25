Две премии Hollywood Music in Media также получил Ханс Циммер.

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" получил голливудскую награду за лучший саундтрек. Трансляция торжественной церемонии велась на сайте премии Hollywood Music in Media (HMMA). В категории проекта также были представлены комедийный "Тед Лассо", "Локи" и Ванда/Вижн. Однако судьи присудили победу работе стримингового сервиса Netflix. Композитор, которому вручили статуэтку, поблагодарил коллег, а также тех, кто вдохновлял его. Он отметил работу музыкального коллектива из Будапешта, выступающего под руководством Норберта Элека.

Надеюсь увидеться с вами вновь, но уже с лучшими музыкальными партиями. Чун Че Иль, композитор

Напомним, что немецкий композитор Ханс Циммер получил сразу две награды. Ему вручили премию в категории "Лучший саундтрек к фильму" за музыкальное сопровождение фильма "Не время умирать". Второй раз его вызвали на сцену для вручения приза в категории "Лучший саундтрек к фильму в жанре фантастики" за работу над "Дюной".

Сериал "Игра в кальмара" продлили на второй сезон.

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"