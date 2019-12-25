Дата начала съемок пока не называется.

Популярный южнокорейский сериал "Игра в кальмара" продлили на второй сезон. Об этом сообщил режиссер Хван Дон Хек.

Он заявил, что зрители так просили о продлении сериала, что у создателей просто не осталось выбора. Однако дата начала съемок, как и подробности сюжета, пока не называется. Известно лишь, что главными героями останутся персонажи из первого сезона.

Ранее Хван Дон Хек рассказал, что во время работы над первым сезоном сериала из-за сильного стресса у него выпали шесть зубов. И, несмотря на успех "Игры в кальмара" у зрителей, больших денег режиссер не заработал. Netflix заплатил ему ровно такую сумму, которая была прописана в контракте.

Тем временем, Netflix заработал на сериале около 900 млн долларов. Затраты на производство составили 21,4 млн – 2,4 млн за эпизод.

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"