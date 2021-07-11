Российский стилист Сергей Зверев выпустил клип на гимн Бурятии "Таежная, озерная, степная". Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.
Режиссером ролика стал Дмитрий Ефремов с телевизионного канала "Тивиком".
Земляки просили меня, чтобы я снял клип на Гимн Бурятии. И эту просьбу я вместе с командой выполнил.
Сергей Зверев, стилист
Отдельную благодарность он выразил главе Буддийской традиционной сангхи РФ Пандито Хамбо Ламу Дамбу Аюшееву, который ранее благословил российского шоумена на съемку видеоролика и положительно оценил его исполнение гимна Бурятии.
Основными местами для съемок стали озеро Байкал, ставка Чингисхана и центр российского буддизма Иволгинский дацан.
Ранее группа ДДТ представила клип, снятый в Ленобласти.
Видео: Instagram/ zverevsuperstar
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