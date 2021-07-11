По словам шоумена, сделать такой клип его попросили земляки.

Российский стилист Сергей Зверев выпустил клип на гимн Бурятии "Таежная, озерная, степная". Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Режиссером ролика стал Дмитрий Ефремов с телевизионного канала "Тивиком".

Земляки просили меня, чтобы я снял клип на Гимн Бурятии. И эту просьбу я вместе с командой выполнил. Сергей Зверев, стилист

Отдельную благодарность он выразил главе Буддийской традиционной сангхи РФ Пандито Хамбо Ламу Дамбу Аюшееву, который ранее благословил российского шоумена на съемку видеоролика и положительно оценил его исполнение гимна Бурятии.

Основными местами для съемок стали озеро Байкал, ставка Чингисхана и центр российского буддизма Иволгинский дацан.

Ранее группа ДДТ представила клип, снятый в Ленобласти.

Видео: Instagram/ zverevsuperstar