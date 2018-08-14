Видео: стилист Сергей Зверев убирает мусор на берегу Байкала

"Приезжаете отдыхать, все оставляете вот так. Все в воду, все в Байкал. Разве можно так делать?"

Российский стилист и певец Сергей Зверев начал собственноручно убирать мусор на берегу Байкала. Видео он опубликовал в своем Instagram.

Сначала он ловил мусор из озера сачком и ужасался, что люди, которые отдыхают в таком живописном месте, могут такое делать.

Приезжаете отдыхать, все оставляете вот так. Все в воду, все в Байкал. Разве можно так делать? Сергей Зверев

Во второй раз Зверев убирал мусор на берегу, где недавно отдыхали люди, так как на месте осталось кострище. Также там валялись бычки, пакеты и обертки.

Ни стыда, ни совести у людей нет. И так вся природа погибает, все погибает. Позорище. Сергей Зверев

Сергей Зверев уже продолжительное время привлекает внимание властей к проблеме загрязнения Байкала. В мае его осудили за поддержку Байкала. Некоторые пользователи уверены, что это "галимый" пиар, однако, большинство людей уверены, что Сергей Зверев искренне пытается что-то сделать, так как ему жаль то место, в котором он родился.

Фото и видео: Instagram/ zverevsuperstar