Сергея Зверева в короне осудили за поддержку Байкала

Шоумен вышел на Красную площадь с плакатом в руках, выступая против строительства завода на Байкале

В понедельник, 13 мая, стилист и певец Сергей Зверев предстал перед Тверским судом за пикет возле Кремля в поддержку озера Байкал.

На заседание суда шоумен пришел в короне, в которой выходил на пикет, сообщает "Комсомольская правда". Адвокат подсудимого настаивал на отсутствии состава преступления, в связи с неуказанными границами, прилегающими к резиденции президента. Он также настаивал на привлечении к ответственности сотрудника полиции, который составил на шоумена протокол. Суд в удовлетворении ходатайств отказал и признал Зверева виновным в "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.

Стилист не стал развернуто аргументировать свою позицию перед судом и полностью согласился со своими адвокатами. Зато сделал это днем ранее в социальных сетях:

Я стоял на Красной Площади с Плакатом в защиту достояния России и всего Мира - Озера Байкал, я никому не мешал, никого не оскорблял, я защищал свою Родину, Озеро Байкал!!! Почему не судят чиновников, которые Воруют миллиарды и триллионы, которые сделали тайгу лысой, которые распродают ресурсы страны и им ничего за это не будет!!! ??? И почему их не судят???

– написал Зверев.

Напомним, что 3 марта шоумен вышел на Красную площадь с плакатом в руках, выступая против строительства завода на Байкале. Согласно действующему законодательству, на территории, прилегающей к Кремлю и резиденции президента, подобные акции запрещены.

Фото: социальные сети