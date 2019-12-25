Собчак и Зверев призвали правительство как можно скорее принять концепцию РОП

Концепция обяжет производителей оплачивать утилизацию упаковки, деньги же пойдут на развитие отрасли обращения с отходами.

Телеведущая Ксения Собчак и шоумен Сергей Зверев призвали российские власти как можно скорее внедрить расширенную ответственность производителей (РОП). Концепция обяжет производителей оплачивать утилизацию упаковки, деньги же пойдут на развитие отрасли обращения с отходами.

На своей странице в Instagram Ксения Собчак посвятила этой проблеме целый пост. Она вспомнила, что в Европе "за утилизацию упаковки платят сами производители", в России же – покупатели.

Уже давным-давно в стране можно было организовать нормальную сеть заводов по переработке, а вместо этого 6 лет (!!) топчемся на месте, обсуждая введение правил, как в Европе. Ксения Собчак, телеведущая

Негодование телеведущей разделяет и Сергей Зверев.

Почему Правительство не принимает нормальных правил, как во всем цивилизованном мире? Ждут мусорного коллапса? А ведь без РОП именно он в России и случится. Сергей Зверев, шоумен

Также пост Собчак поддержал и глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, который призвал российские компании соблюдать правила РОП.

Российский экологический оператор приветствует интерес Ксении Собчак и Сергея Зверева к реформе института РОП в России и, в целом, неравнодушие к экологическим проблемам страны. Хочу заверить, что мы делаем все возможное, чтобы с 1 января 2022 года в России заработали новые прозрачные правила РОП, главный принцип которых сводится к простому тезису "загрязнитель — платит". приводит слова гендиректора РЭО Дениса Буцаева телеканал "360".

Ранее мы писали, что Минсельхоз поддержал перенос реформы утилизации отходов в России.

Фото: Instagram / xenia_sobchak