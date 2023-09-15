Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Звезда» в Приморье

Глава Минобороны посетил Приморский край.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на оборонном заводе "Звезда", расположенного на территории Приморского края. Соответствующее заявление сделали представители пресс-слцжбы профильного ведомства. Они пояснили, что генерал армии находится в этом регионе с рабочим визитом. Утром 15 сентября он прибыл нс дальневосточное предприятие.

Шойгу проверил строительство плавучего докового комплекса, ход ремонта и модернизации атомных подлодок в рамках госзаказа на оборонном заводе "Звезда" в Большом Камне. пресс-служба Минобороны РФ

Директор "Звезды" доложил высокопоставленному гостю из Москвы о ходе ремонта и модернизации атомных подводных лодок и о строительстве плавучего докового комплекса. Внимание уделялось вопросам, связанным с соблюдением графика мероприятий. Сергей Шойгу заметил, что важно максимально использовать имеющиеся производственные мощности для завершения ремонта и модернизации техники.

ВС России продолжают выбивать технику и личный состав ВСУ, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России