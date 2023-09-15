  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:53
154
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Звезда» в Приморье

0 0

Глава Минобороны посетил Приморский край.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на оборонном заводе "Звезда", расположенного на территории Приморского края. Соответствующее заявление сделали представители  пресс-слцжбы профильного ведомства. Они пояснили, что генерал армии находится в этом регионе с рабочим визитом. Утром 15 сентября он прибыл нс дальневосточное предприятие.

Шойгу проверил строительство плавучего докового комплекса, ход ремонта и модернизации атомных подлодок в рамках госзаказа на оборонном заводе "Звезда" в Большом Камне.

пресс-служба Минобороны РФ

Директор "Звезды" доложил высокопоставленному гостю из Москвы о ходе ремонта и модернизации атомных подводных лодок и о строительстве плавучего докового комплекса.  Внимание уделялось вопросам, связанным с соблюдением графика мероприятий. Сергей Шойгу заметил, что важно максимально использовать имеющиеся производственные мощности для завершения ремонта и модернизации техники.

ВС России продолжают выбивать технику и личный состав ВСУ, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: гособоронзаказ, звезда, минобороны, приморский край, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии