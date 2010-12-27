Сергей Шнуров посвятил стих сокращению врачей в России

В 52 регионах России сократилось количество врачей. Наибольший отток специалистов зафиксировали в Бурятии и Новосибирской области. Музыкант Сергей Шнуров не прошел мимо и посвятил новости стихотворение. Лидер группировки "Ленинград" опубликовал его на своей странице в Instagram.
...Пусть надрываются коменты, -
"Подвел какой нам идиот,
Под санкции медикаменты,
Оставив только бинт и йод?"...
- написал Шнуров.
Далее музыкант описал пессимистичный прогноз будущего, в котором россиянам придется "придется драться с гриппом молитвой", так как исчезнут лекарства и врачи.
В Минзраве сокращение докторов связали с низкими зарплатами и переездом специалистов в другие регионы.
Ранее Шнуров посмеялся над образом жизни российских пенсионеров.
Фото: Instagram / shnurovs
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