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Сергей Шнуров посвятил стих сокращению врачей в России
Сегодня, 18:35
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Сергей Шнуров посвятил стих сокращению врачей в России

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В целом по России количество врачей увеличилось, однако в некоторых регионах оно сократилось вдвое.

В 52 регионах России сократилось количество врачей. Наибольший отток специалистов зафиксировали в Бурятии и Новосибирской области. Музыкант Сергей Шнуров не прошел мимо и посвятил новости стихотворение. Лидер группировки "Ленинград" опубликовал его на своей странице в Instagram.

...Пусть надрываются коменты, -

"Подвел какой нам идиот,

Под санкции медикаменты,

Оставив только бинт и йод?"...

- написал Шнуров. 

Далее музыкант описал пессимистичный прогноз будущего, в котором россиянам придется "придется драться с гриппом молитвой", так как исчезнут лекарства и врачи. 

В Минзраве сокращение докторов связали с низкими зарплатами и переездом специалистов в другие регионы.

Ранее Шнуров посмеялся над образом жизни российских пенсионеров. 

Фото: Instagram / shnurovs

Теги: врачи, шнуров
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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