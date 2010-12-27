Сергей Шнуров посвятил стих сокращению врачей в России

В целом по России количество врачей увеличилось, однако в некоторых регионах оно сократилось вдвое.

В 52 регионах России сократилось количество врачей. Наибольший отток специалистов зафиксировали в Бурятии и Новосибирской области. Музыкант Сергей Шнуров не прошел мимо и посвятил новости стихотворение. Лидер группировки "Ленинград" опубликовал его на своей странице в Instagram.

...Пусть надрываются коменты, - "Подвел какой нам идиот, Под санкции медикаменты, Оставив только бинт и йод?"... - написал Шнуров.

Далее музыкант описал пессимистичный прогноз будущего, в котором россиянам придется "придется драться с гриппом молитвой", так как исчезнут лекарства и врачи.

В Минзраве сокращение докторов связали с низкими зарплатами и переездом специалистов в другие регионы.

Ранее Шнуров посмеялся над образом жизни российских пенсионеров.

Фото: Instagram / shnurovs