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Шнуров посмеялся над образом жизни российских пенсионеров

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Музыкант посвятил стихотворение пенсиям россиян.

В минувшую среду, 30 октября, Шнуров посмеялся над образом жизни российских пенсионеров. Музыкант посвятил стихотворение пенсиям россиян. Новое творение опубликовано в официальном Instagram-аккаунте певца. 

Артист выложил скриншот новости, в которой россияне считают пенсии в 40 тысяч рублей достойными. Отмечается, что на такие деньги можно безбедно жить в старости. 

"Небогато, за то дружно
Нам посёлок наш так дòрог.
Сколько нам для счастья нужно?
Ну, примерно, тысяч сорок",

— подписал он.

Шнуров отметил, что желания сограждан ограничиваются лишь походом в продуктовый и покупкой лекарств. 

Ранее мы сообщали о том, что Мединский прокомментировал фильм "Джокер".

Видео:StarPro, Leningrad instagram shnurovs

Теги: общество, пенсии, сергей шнуров
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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