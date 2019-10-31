В минувшую среду, 30 октября, Шнуров посмеялся над образом жизни российских пенсионеров. Музыкант посвятил стихотворение пенсиям россиян. Новое творение опубликовано в официальном Instagram-аккаунте певца.
Артист выложил скриншот новости, в которой россияне считают пенсии в 40 тысяч рублей достойными. Отмечается, что на такие деньги можно безбедно жить в старости.
"Небогато, за то дружно
Нам посёлок наш так дòрог.
Сколько нам для счастья нужно?
Ну, примерно, тысяч сорок",
— подписал он.
Шнуров отметил, что желания сограждан ограничиваются лишь походом в продуктовый и покупкой лекарств.
Ранее мы сообщали о том, что Мединский прокомментировал фильм "Джокер".
Видео:StarPro, Leningrad instagram shnurovs
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