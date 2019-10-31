Музыкант посвятил стихотворение пенсиям россиян.

В минувшую среду, 30 октября, Шнуров посмеялся над образом жизни российских пенсионеров. Музыкант посвятил стихотворение пенсиям россиян. Новое творение опубликовано в официальном Instagram-аккаунте певца.

Артист выложил скриншот новости, в которой россияне считают пенсии в 40 тысяч рублей достойными. Отмечается, что на такие деньги можно безбедно жить в старости.

"Небогато, за то дружно

Нам посёлок наш так дòрог.

Сколько нам для счастья нужно?

Ну, примерно, тысяч сорок", — подписал он.

Шнуров отметил, что желания сограждан ограничиваются лишь походом в продуктовый и покупкой лекарств.

Ранее мы сообщали о том, что Мединский прокомментировал фильм "Джокер".

Видео:StarPro, Leningrad instagram shnurovs