Не понравился. Мединский прокомментировал фильм "Джокер"

Как оказалось, в ведомство пришли письма с просьбой запретить фильм.

В четверг, 31 октября, стало известно, в Минульте не видят причин для запрета фильма "Джокер" режиссера Тодда Филлипса. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью "Авторадио".

Как оказалось, в ведомство пришли письма с просьбой запретить фильм.

"Мне потоком идут письма: "Почему не запретили фильм "Джокер"?" - А какие у нас есть для этого основания? Никаких. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то видит в этом пропаганду зла, а кто-то - добра", — заявил он.

При этом он заявил, что фильм ему не понравился . Мединский отметил, что это самый худший фильм по комиксам Marvel.

Напомним, что лента "Джокер" вышла в широкий прокат 3 октября. Лента повествует об одном из самых известных злодеев вселенной DC и затрагивает темы маленького американского человека с психическими расстройствами. По прогнозам аналитиков с учетом проката в Китае картине удастся перешагнуть рубеж в 1 млрд долларов.

Ранее мы сообщали о том, что Зелёный Фонарь из DC получит собственный сериал.

Фото:кадр из фильма