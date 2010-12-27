Создатели заявили, что проект будет самым масштабным шоу DC.

В среду, 30 октября, Зелёный Фонарь из DC получит собственный сериал. Об этом заявили на презентации стримингового сервиса HBO.

Главный архитектор Вселенной Стрелы Грег Берланти заявил, что проект будет самым масштабным шоу DC. Также он пообещал отправить зрителей в космос. При этом пока неизвестно, кому в итоге достанется роль Зеленого Фонаря.

Также Берланти отметил, что студия готовит еще один проект под названием "Странных приключениях". Сериал расскажет о персонажах комиксов DC.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец выставил на продажу барабан участника группы "Кино".

Фото:Зелёный Фонарь/вк