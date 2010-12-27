За музыкальный инструмент горожанин намерен выручить 1,5 млн рублей.

В среду, 30 октября, стало известно о том, что петербуржец выставил на продажу барабан участника группы "Кино". Объявление появилось на сайте Avito.

За музыкальный инструмент горожанин намерен выручить 1,5 млн рублей.

В 1985 Густав записывался с гр.Народное Ополчение в андеграунд панк-студии Begemotion Records. Это была моя студия, мои барабаны и группы, в которых я участвовал. Группа записывала панк-оперу "Новогодие". Записи тиражировались на пленках. В 1986 в студии организовалась группа Бригадный Подряд и был записан их первый альбом. Запись "Новогодия" была показана Виктору Цою и помогла Густаву попасть в состав Кино. Густаву так нравился звук этого малого барабана (на записи похожий на электронный), что он попросил его для Кино в 1987", — пишет петербуржец.

Владелец музыкального инструмента отметил, что барабан был переделан из малого барабана установки Tacton.

Ранее мы сообщали о том, что стали известны детали аварии, в которой погиб Цой.

Фото:Avito