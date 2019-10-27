Сергей Шнуров попытался списать диктант у Шойгу

Как сообщила "Российская газета", артист писал подобный диктант впервые. Он попытался подсмотреть ответы на вопросы у министра обороны РФ и президента Русского географического сообщества Сергея Шойгу, но безуспешно.
Сам глава Минобороны отметил, что вопросы диктанта стали более познавательными и обратил внимание на увеличение числа участников акции.
Ранее мы рассказывали, как бывшая супруга Сергея Шнурова попыталась "подколоть" новую пассию музыканта.
Видео: YouTube / Вдудь, instagram/shnurovs
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