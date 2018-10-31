Матильда Шнурова подколола новую супругу известного певца

Об этом догадались ее подписчики в Instagram.

Бывшая жена известного музыканта Матильда Шнурова опубликовала в своем Instagram фотографии, исходя из которых она любовалась красотами парка в Царском селе. Для прогулки был выбраны черное пальто, ботинки, топ и брюки. Завершали образ яркая красная помада и черные очки.

Тем не менее, интерес к публикации был вызван не внешним видом светской львицы, а подпись к публикации. Подписчики сразу же подметили, что это "тонкий троллинг" нынешней супруги Сергея Шнурова.

"Не поэтесса, но все же", — подписала фотографию Матильда.

Напомним, что Матильда, больше известная, как Мотя Шнурова, несколько лет состояла в браке с лидером группировки "Ленинград. В прошлом году они развелись, после чего Сергей женился вновь на Ольге Абрамове. Когда певец представил свету свою супругу, он назвал ее "поэтессой Варварой".

Ранее мы сообщали, что Сергей Шнуров готов выступить на митингах оппозиции, если они будут происходить в Петербурге.

Фото: Instagram / matilda.shnurova