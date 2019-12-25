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Сергей Шнуров объявил, что его супруга ждет ребенка
Сегодня, 19:43
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Сергей Шнуров объявил, что его супруга ждет ребенка

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Создатель группировки "Ленинград" уже представляет, как будет отцом.

Сергей Шнуров объявил, что его супруга Ольга Абрамова ждет ребенка. Стихотворение в честь личного события лидер группы "Ленинград" опубликовал 13 декабря. Шнуров в тексте представляет, как будет отцом. В ходе стихотворения музыкант намекнул, что рождению ребенка поспособствовал карантин.

Ближе стали наши с тобой части.
От любви, среди ночей и дён,
Мы смыкались дуговою сваркой,
И теперь ребёночка мы ждём

– написал музыкант.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров до этого поддержал в Instagram-аккаунте рестораторов, которые отказались соблюдать меры, введенные властями Петербурга из-за коронавируса. Музыкант вспомнил, как праздновал Новый год в 10-м классе и выразил абсолютную солидарность "барному сопротивлению".

Фото: Instagram / @shnurovs

Теги: ленинград, шнуров
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Культура, Музыка,

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