Сергей Шнуров объявил, что его супруга ждет ребенка

Создатель группировки "Ленинград" уже представляет, как будет отцом.

Сергей Шнуров объявил, что его супруга Ольга Абрамова ждет ребенка. Стихотворение в честь личного события лидер группы "Ленинград" опубликовал 13 декабря. Шнуров в тексте представляет, как будет отцом. В ходе стихотворения музыкант намекнул, что рождению ребенка поспособствовал карантин.

Ближе стали наши с тобой части.

От любви, среди ночей и дён,

Мы смыкались дуговою сваркой,

И теперь ребёночка мы ждём – написал музыкант.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров до этого поддержал в Instagram-аккаунте рестораторов, которые отказались соблюдать меры, введенные властями Петербурга из-за коронавируса. Музыкант вспомнил, как праздновал Новый год в 10-м классе и выразил абсолютную солидарность "барному сопротивлению".

Фото: Instagram / @shnurovs