Сергей Шнуров объявил, что его супруга ждет ребенка

Сергей Шнуров объявил, что его супруга Ольга Абрамова ждет ребенка. Стихотворение в честь личного события лидер группы "Ленинград" опубликовал 13 декабря. Шнуров в тексте представляет, как будет отцом. В ходе стихотворения музыкант намекнул, что рождению ребенка поспособствовал карантин.
Ближе стали наши с тобой части.
От любви, среди ночей и дён,
Мы смыкались дуговою сваркой,
И теперь ребёночка мы ждём
– написал музыкант.
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров до этого поддержал в Instagram-аккаунте рестораторов, которые отказались соблюдать меры, введенные властями Петербурга из-за коронавируса. Музыкант вспомнил, как праздновал Новый год в 10-м классе и выразил абсолютную солидарность "барному сопротивлению".
Фото: Instagram / @shnurovs
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