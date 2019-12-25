Шнуров поддержал выступившие против ограничений бары и кафе Петербурга

Заведения общепита не будут работать с 30 декабря по 3 января.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров поддержал в Instagram рестораторов, которые отказались соблюдать меры, введенные властями Петербурга из-за коронавируса. Музыкант вспомнил, как праздновал Новый год в 10 классе и выразил абсолютную солидарность "барному сопротивлению".

"Сегодня, закрыв все бары Питера, нам предлагают окунуться в ту старую, незабываемую атмосферу советского праздника. Я это все видел своими глазами. Спасибо, больше не надо. […]Тридцать лет ушло на то, чтобы научиться если не жить по-человечески, то хотя бы пить. Назад дороги нет", - написал он в Instagram.

На прошлой неделе власти Петербурга ввели очередные ограничения, чтобы снизить распространение коронавируса в городе. С 30 декабря по 3 января запрещено работать всем заведениям общепита, за исключением производственных столовых, и тех баров и ресторанов, которые готовят еду на вынос и занимаются доставкой.

Также в городе с 30 декабря по 10 января не будут работать театры, музеи и концертные площадки. Губернатор Петербурга Александр Беглов пригрозил горожанам полным локдауном, если они не будут соблюдать установленные ограничения.

Ранее мы писали, что "Карту сопротивления" баров и ресторанов назвали провокацией Роспотребнадзора.

Фото: Instagram / shnurovs