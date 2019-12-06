В пятницу, 6 декабря, стало известно о том, что Сергей Шнуров готов снова стать отцом. Об этом он заявил На музыкальной премии "Виктория" в интервью "Комсомольской правде".
"А загадаю-ка я ребенка на Новый год, отличная идея",
— заявил Шнуров.
Напомним, что в конце октября 2018 года Сергей Шнуров женился на 26-летней светской львице Ольге Абрамовой. До этого музыкант был женат на танцовщице и хозяйке ресторана "КоКоКо" Матильде Шнуровой.Это уже четвертый брак музыканта. У Сергея Шнурова уже есть два ребёнка.
Ранее мы сообщали о том, что Шнуров вошел в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы.
Видео: Youtube/ StarPro,Ленинград|Leningrad, Instagram/ shnurovs
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