Музыкант состоит в новом браке уже больше года.

В пятницу, 6 декабря, стало известно о том, что Сергей Шнуров готов снова стать отцом. Об этом он заявил На музыкальной премии "Виктория" в интервью "Комсомольской правде".

"А загадаю-ка я ребенка на Новый год, отличная идея", — заявил Шнуров.

Напомним, что в конце октября 2018 года Сергей Шнуров женился на 26-летней светской львице Ольге Абрамовой. До этого музыкант был женат на танцовщице и хозяйке ресторана "КоКоКо" Матильде Шнуровой.Это уже четвертый брак музыканта. У Сергея Шнурова уже есть два ребёнка.

Ранее мы сообщали о том, что Шнуров вошел в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы.

Видео: Youtube/ StarPro,Ленинград|Leningrad, Instagram/ shnurovs