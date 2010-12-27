Музыкант постарается популяризовать китайскую культуру в России.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вошел в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Об этом пишет ТАСС.

В совете уверены, что Шнуров сможет быстро найти общий язык с китайской аудиторией, а его участие даст стимул для развития связей Китая и России в сфере культуры.

На новом посту музыкант постарается популяризовать китайскую культуру в России. Уже известно, что Шнуров станет амбассадором четвертого Российско-китайского молодежного фестиваля. Событие состоится в следующем году в Москве.

Ранее Шнуров заявил, что России нужен сварщик Илон Маск.

Фото: Instagram / shnurovs