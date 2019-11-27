Шнуров заявил, что России нужен сварщик Илон Маск

Музыкант отметил, что в РФ образ сварщика ассоциируется с бутылкой водки.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что России нужен сварщик, который станет Илоном Маском. Так музыкант отреагировал на слова министра образования РФ Ольги Васильевой о популяризации рабочих профессий. Беседа состоялась в эфире телеканала "Россия-1".

Шнуров отметил, что в США есть примеры людей, которые много работали и достигли цели. Он привел в пример Стива Джобса, Илона Маска и рэпера Jay-Z. "У нас кто такой, вот есть такие примеры?" — задался вопросом музыкант.

Также он заявил, что в РФ образ сварщика ассоциируется с бутылкой водки. По его словам, это советские пережитки. Он предложил снять фильм не про хоккеиста, а про сварщика, который станет Илоном Маском.

В свою очередь Васильева поддержала инициативу. Однако Шнуров выразил мнение, что этот фильм никто снимать не будет, а деньги на рекламу будут выброшены впустую.

Ранее мы писали, что Шнуров спровоцировал скандал вокруг "Голоса".

Видео: Youtube/ StarPro,Ленинград | Leningrad, Instagram/ shnurovs