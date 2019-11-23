Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса»

В субботу, 23 ноября, стало известно о том, что Сергей Шнуров спровоцировал скандал вокруг шоу "Голос". Зрители и другие наставники возмутились выбором победителя в восьмом сезоне.
В финале Ирина Чувакова спела дуэтом с Дмитрием Клинаевым песню "Бледный бармен" группы Рондо. Наставники отметили талантливое исполнение второго участника. Однако, Сергей Шнуров сделал выбор в пользу Чуваковой.
Отмечатеся, что лидер группировки "Ленинград" долго не мог определиться. Он объяснил свой выбор тем, что ненавидит женские слезы.
Ранее мы сообщали о том, что продюсер "Богемской рапсодии" намерен снять фильм о Майкле Джексоне.
Видео: Youtube/ StarPro,Ленинград Leningrad, Instagram/ shnurovs
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