Имя режиссера картины пока неизвестно.

В субботу, 23 ноября, стало известно о том, что продюсер "Богемской рапсодии" намерен снять фильм о Майкле Джексоне. Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что сценаристом выступит Джон Логан, который работал над такими фильмами, как "Гладиатор" и "Авиатор". Отмечается, что в киноленте не будет "облагороженного" взгляда на жизнь известного поп-артиста.

Кроме того, неизвестно покажут ли в киноленте предполагаемых жертв сексуального насилия со стороны Майкла Джексона.

Неизвестно, кто займет режиссерское кресло. Дата релиза также не оглашается.

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Видео: Youtube/ Michael Jackson, LiveMJHighDefinition