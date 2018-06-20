Сергей Семак рассказал о травме Сердара Азмуна

Тренер сине-бело-голубых пояснил, что футболист на разминке получил сильный ушиб. Однако произошедшее не помешало дальнейшей игре.

В воскресенье, 28 апреля завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" - "Крылья Советов". По его итогам прошла пресс-конференция, на которой тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак рассказал, что именно случилось с Сердаром Азмуном перед игрой.

"У него был сильный ушиб во время разминки" - объяснил Семак.

По словам тренера, судьба футболиста в этом матче решалась в раздевалке перед самым началом встречи.

По итогам матча высказался и главный тренер самарцев Миодраг Божович. Он посетовал, что у его команды не получилось делать что-то большее в этой игре.

Ранее мы опубликовали обзор матча "Зенит"-"Крылья Советов", который завершился со счётом 4:2.

Видео: Piter.tv