Миодраг Божович прокомментировал поражение "Крыльев Советов"

Вечером 28 апреля прошла пресс-конференция по итогам матча "Зенит"-"Крылья Советов".

В воскресенье, 28 апреля после матча 26 тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Крыльями Советов" прошла пресс-конференция. В самом начале мероприятия высказался тренер самарской команды Миодраг Божович.

Он сделал акцент на дубле, который забил Сердар Азмун. Третий и четвертый голы тоже не остались незамеченными. Также он отметил, что у "Крыльев Советов" было также "два хороших момента".

"У нас была надежда на то, что мы можем сделать что-то большее" - отметил Божович.

Ранее мы опубликовали обзор матча "Зенит"-"Крылья Советов". Напоминаем, что счет игры – 4:2 в пользу команды с берегов Невы.

Видео: Piter.tv