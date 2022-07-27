Актер рассказал о том, почему принимает участие в благотворительных акциях.

Российский актер Сергей Пускепалис назвал правильным свое решение пожертвовать деньги раненым солдатам, которые вернулись со специальной военной операции на Украине. Деятельно культуры уточнил, что специально ему не хотелось показывать общественности добродетель. Однако он открыто поддерживает действия Москвы и старается всеми способами помогать нуждающимся. О возможности помочь военным артист узнал от своего коллеги по цеху - Олеси Судзиловской, после чего принял участие в благотворительной акции по сбору денежных средств.

Накануне я разговаривал с Олесей Судзиловской, которая ходила и навещала их. Мы говорили с ней о происходящем. После закрытия фестиваля я отдал деньги. Мне показалось, что это будет правильно. Сергей Пускепалис, актер

Актер уточнил, что не боится говорить о своей политической позиции. По его мнению, многие коллеги и поклонники поддержат его в этом начинании.

SHAMAN раскрыл историю появления его патриотического хита "Встанем".

Фото и видео: YouTube / Диана Кади