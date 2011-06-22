Артисты вспомнил, что записал песню 2 января.

Российский певец SHAMAN раскрыл историю появления его патриотического хита "Встанем". Именно после публикации данной музыкальной композиции артист прославился среди аудитории. Исполнитель уточнил, что пытался стать известным на протяжении 15 лет. За это время он успел создать около 200 песен, но патриотической является только единственный сингл.

Я сидел за компьютером, пил чай. меня прямо "Встанем", прямо прокричало в голове это слово. Сел, написал песню, выложил ее в интернет 23 февраля, а 24 она уже ушла в народ. певец Shaman

Певец объяснил, что "Встанем" стала локомотивом его творческой деятельности, так как после выпуска этой песни SHAMAN объявил о своем первом сольном концерте.

Клип музыканта SHAMAN за сутки набрал на YouTube почти миллион просмотров.

Фото и видео: YouTube / Алена, блин!

