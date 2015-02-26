Клип музыканта SHAMAN за сутки набрал на YouTube почти миллион просмотров

На опубликованных кадрах музыкант ходит по колосящемуся полю в белой рубашке.

Клип музыканта Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, за сутки набрал на YouTube почти миллион просмотров.

Певец выложил на своем канале видео на трек "Я русский". SHAMAN отметил, что эту песню можно называть "состоянием души", которое он хотел подарить людям.

На опубликованных кадрах музыкант ходит по колосящемуся полю в белой рубашке. В тексте песни говорится о необходимости гордиться своей страной.

Ранее педагог по вокалу "Фабрики звезд" Владимир Коробка раскритиковал пение Лолиты Милявской.

Видео: YouTube / SHAMAN