Педагог по вокалу "Фабрики звезд" Владимир Коробка раскритиковал пение Лолиты Милявской

Педагог по вокалу "Фабрики звезд" Владимир Коробка раскритиковал пение артистки Лолиты Милявской. По словам звездного эксперта, он был шокирован отбором участников на телевизионный проект. Речь идет о первом сезоне музыкального реалити-шоу. Воспоминаниями о работе он поделился с ведущей Яной Чуриковой в ее интернет-проекте "Фабрика с Яной Чу".
У нее были фальшивые ноты. Мне больше нравится, когда он поет. Он поет просто, а она пафосно. Перебор.
Владимир Коробка, педагог по вокалу
Напомним, что Лолита была приглашенной звездой. Она выступила вместе с одним из участников шоу Джемом Шерифом. Артисты исполнили песню "Снилось мне" из репертуара рок-коллектива "Воскресенье". Владимир Коробка счел музыкальный номер "колхозом". Он добавил, что больше ему нравится оригинальное исполнение композиции.
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Фото и видео: YouTube / ЯНА ЧУ
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