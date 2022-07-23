Лолита призналась, что была вынуждена позвонить живущему в США Цекало

По словам певицы, она звонила Цекало по рабочему моменту.

Певица Лолита Милявская призналась, что была вынуждена позвонить живущему в США бывшему мужу Александру Цекало. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Без воды".

По словам певицы, она звонила Цекало по рабочему моменту. Лолита хотела попросить у бывшего супруга разрешение по авторским права на одну из совместных песен. Она заявила, что удивилась, когда Цекало не отказал в просьбе и не потребовал ничего взамен.

К моей большой неожиданности, он ответил и сказал, чтоб все забирала. Мол, могла бы даже не спрашивать. Подписал все документы. Лолита Милявская, певица

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Видео: YouTube / Алла Шишкина / Без воды