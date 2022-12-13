Мужчина представился Григорием Лепсом и пообещал устроить теракт в Пулково

После звонка срочно усилили меры безопасности и осмотрели здание.

Неизвестный представился певцом Григорием Лепсом и пообещал устроить теракт в Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в аэропорт Пулково поступил звонок от мужчины, который представился Григорием Лепсом. Он заявил, что якобы прилетел из Уфы, чтобы "напасть на сотрудников полиции в Пулково, совершить теракт и поджог". После звонка срочно усилили меры безопасности и осмотрели здание.

Спустя час аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Взрывного устройства не нашли. Полиция устанавливает личность неизвестного.

Ранее мы сообщали, что над Пулково заметили неизвестный беспилотник.

Фото: Piter.tv