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Мужчина представился Григорием Лепсом и пообещал устроить теракт в Пулково
Сегодня, 8:01
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Мужчина представился Григорием Лепсом и пообещал устроить теракт в Пулково

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После звонка срочно усилили меры безопасности и осмотрели здание.

Неизвестный представился певцом Григорием Лепсом и пообещал устроить теракт в Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в аэропорт Пулково поступил звонок от мужчины, который представился Григорием Лепсом. Он заявил, что якобы прилетел из Уфы, чтобы "напасть на сотрудников полиции в Пулково, совершить теракт и поджог". После звонка срочно усилили меры безопасности и осмотрели здание.

Спустя час аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Взрывного устройства не нашли. Полиция устанавливает личность неизвестного.

Ранее мы сообщали, что над Пулково заметили неизвестный беспилотник.

Фото: Piter.tv

Теги: григорий лепс, звонок, мужчина, пулково, терракт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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