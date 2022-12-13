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Над Пулково заметили неизвестный беспилотник
Сегодня, 19:09
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Над Пулково заметили неизвестный беспилотник

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Устройство находилось в 52 километрах от Петербурга.

Над Пулково заметили неизвестный беспилотник. Дрон увидел экипаж одного из самолетов. Об этом сообщили на портале 78.ru. 

Инцидент произошел сегодня, 29 апреля. Устройство находилось в 52 километрах от Петербурга. Сейчас информацию проверяют правоохранители и военные.

Беспилотник заметили в районе деревни Ушаки. По предварительной информации, ео запустили местные жители, возможно, дети. 

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Фото: Piter.tv

Теги: аэропорт, неизвестный беспилотник, полиция, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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