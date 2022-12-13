Над Пулково заметили неизвестный беспилотник. Дрон увидел экипаж одного из самолетов. Об этом сообщили на портале 78.ru.
Инцидент произошел сегодня, 29 апреля. Устройство находилось в 52 километрах от Петербурга. Сейчас информацию проверяют правоохранители и военные.
Беспилотник заметили в районе деревни Ушаки. По предварительной информации, ео запустили местные жители, возможно, дети.
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Фото: Piter.tv
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