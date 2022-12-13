Устройство находилось в 52 километрах от Петербурга.

Над Пулково заметили неизвестный беспилотник. Дрон увидел экипаж одного из самолетов. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Инцидент произошел сегодня, 29 апреля. Устройство находилось в 52 километрах от Петербурга. Сейчас информацию проверяют правоохранители и военные.

Беспилотник заметили в районе деревни Ушаки. По предварительной информации, ео запустили местные жители, возможно, дети.

Ранее на Piter.tv: пожару на мясокомбинате "Самсон" присвоили номер 1-БИС.

Фото: Piter.tv