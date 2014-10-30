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Киркоров станцевал стриптиз на концерте в Дубае

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Певец решил предстать перед публикой в блестящем пиджаке и с короной на голове.

Российский певец Филипп Киркоров станцевал стриптиз на концерте в Дубае. Об этом сообщает портал "Первый женский".

В соцсетях распространилось видео, на котором артист исполняет танец во время своего выступления. Исполняя хит "Цвет настроения синий", Киркоров решил предстать перед публикой в блестящем пиджаке и с короной на голове. После этого Киркоров повернулся к зрителям спиной и принялся двигать ягодицами.

Ранее мы сообщали, что Джокович сыграл на саксофоне на концерте.

Видео: Telegram / НЕОПРА, БЛИН!

Теги: дубай, концерт, стриптиз, филипп киркоров
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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