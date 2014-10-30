Российский певец Филипп Киркоров станцевал стриптиз на концерте в Дубае. Об этом сообщает портал "Первый женский".
В соцсетях распространилось видео, на котором артист исполняет танец во время своего выступления. Исполняя хит "Цвет настроения синий", Киркоров решил предстать перед публикой в блестящем пиджаке и с короной на голове. После этого Киркоров повернулся к зрителям спиной и принялся двигать ягодицами.
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Видео: Telegram / НЕОПРА, БЛИН!
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