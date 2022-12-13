Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Бурунди

Глава МД РФ встретится с руководством африканской страны.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров во вторник 30 мая прибыл с рабочим визитом в город Бужумбура. В МИД РФ напомнили, что Бурунди стала второй страной после Кении в очередном африканском турне дипломатов. В стране у главы внешнеполитического ведомства намечены переговоры с местным руководством. Напомним, что Бурунди находится в восточной части Африки, в районе Великих африканских озер. Общая численность населения составляет более 12 миллионов человек согласно данным за 2021 год. Бужумбура является крупнейшим городом, но не столицей. Дипломатические отношения межлу СССР и Бургунди установились 1 октября 1962 года. В марте 2023 года Сочи с официальным визитом посетил глава МИД Бурунди Альбер Шингиро. В этом городе состоялись его переговоры с Сергеем Лавровым. Известно, что президент Бурунди Эварист Ндайишимийе официально подтвердил свое участие в предстоящем в июле саммите Россия - Африка.

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian,