Глава МИД России Сергей Лавров сравнил ситуацию вокруг Косово с большим взрывом. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Кению.
По его словам, взрыв может произойти в том самом месте, где НАТО осуществила агрессию против Югославии в 1999 году. Он подчеркнул, что ситуация выглядит тревожной, однако Запад "взял курс на тотальное подчинение" всех, кто пытается высказать собственное мнение
Это лишний раз подчеркивает, что происходящее сегодня в мире носит геополитический характер и требуется геополитическое решение, которое обеспечивало бы равную неделимую безопасность для всех государств.
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее Лавров предупредил Запад из-за планов обучать украинских пилотов на F-16.
Видео: Telegram / СМОТРИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все