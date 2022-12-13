По его словам, взрыв может произойти в том самом месте, где НАТО осуществила агрессию против Югославии в 1999 году.

Глава МИД России Сергей Лавров сравнил ситуацию вокруг Косово с большим взрывом. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Кению.

По его словам, взрыв может произойти в том самом месте, где НАТО осуществила агрессию против Югославии в 1999 году. Он подчеркнул, что ситуация выглядит тревожной, однако Запад "взял курс на тотальное подчинение" всех, кто пытается высказать собственное мнение

Это лишний раз подчеркивает, что происходящее сегодня в мире носит геополитический характер и требуется геополитическое решение, которое обеспечивало бы равную неделимую безопасность для всех государств. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров предупредил Запад из-за планов обучать украинских пилотов на F-16.

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