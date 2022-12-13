Он подчеркнул, что эти страны хотят "понравиться гегемону".

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил Запад из-за планов обучать украинских пилотов на F-16. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Кению.

Комментируя намерения западных стран обучать летчиков из Украины пилотированию истребителей, Лавров отметил, что некоторые из них, в том числе Дания и Нидерланды, стремятся быть в первых рядах в этом вопросе с целью угодить Вашингтону. Он подчеркнул, что эти страны хотят "понравиться гегемону".

Что касается нашей реакции – я не сомневаюсь, что наши вооруженные силы имеют возможности на это среагировать. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее мы сообщали, что Лавров прибыл с официальным визитом в Кению.

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