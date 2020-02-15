Сергей Лавров оценил отношения РФ и Турции

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал, как складываются политические и дипломатические взаимоотношения России и Турции. Лавров отметил, что у стран хорошие отношения, но это не значит, что Москва во всем соглашается с Анкарой, между любыми странами не бывает полного согласия ни по одной проблемы.
Кроме того, Лавров заявил, что договор между Россией и Турцией по деэскалации конфликта в сирийском Идлибе не означает отказ РФ от борьбы с террористическими группировками.
В сирийской провинции обострилась ситуация после того, как военные из России и Турции попытались ввести режим тишины. Террористы, находящиеся на этой местности, усилили атаки, в результате чего пострадали и погибли военные специалисты двух стран.
Ранее мы сообщали о том, что следующая встреча представителей дипломатических ведомств России и Турции по вопросу ситуации в сирийском Идлибе состоится 17 февраля в России. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Видео: YouTube / CGTN, ODN, Bloomberg
Обсуждение ( 1 )
Пряник русский для Турции в виде трубопровода газа и АЭС бесплатная Аккуя-не в коня корм пошёл ? Волк он всегда в лес смотрит. Не далёк час С-400 будут сбивать русские самолёты в Сирии. Даже нет никаких сомнений в этом-турки хотят половину Сирии оттяпать нефтеносные-как русские Крым и две области у украинцев.