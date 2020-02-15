  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:39
120
fvbykov
Код вставки плеера

Сергей Лавров оценил отношения РФ и Турции

0 0

Заявление об отношениях двух стран прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал, как складываются политические и дипломатические взаимоотношения России и Турции. Лавров отметил, что у стран хорошие отношения, но это не значит, что Москва во всем соглашается с Анкарой, между любыми странами не бывает полного согласия ни по одной проблемы. 

Кроме того, Лавров заявил, что  договор между Россией и Турцией по деэскалации конфликта в сирийском Идлибе не означает отказ РФ от борьбы с террористическими группировками.

В сирийской провинции обострилась ситуация после того, как военные из России и Турции попытались ввести режим тишины. Террористы, находящиеся на этой местности, усилили атаки, в результате чего пострадали и погибли военные специалисты двух стран.

Ранее мы сообщали о том, что следующая встреча представителей дипломатических ведомств России и Турции по вопросу ситуации в сирийском Идлибе состоится 17 февраля в России. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Видео: YouTube / CGTN, ODN, Bloomberg

Теги: дипломатия, идлиб, лавров, россия, турция
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 20:24

Пряник русский для Турции в виде трубопровода газа и АЭС бесплатная Аккуя-не в коня корм пошёл ? Волк он всегда в лес смотрит. Не далёк час С-400 будут сбивать русские самолёты в Сирии. Даже нет никаких сомнений в этом-турки хотят половину Сирии оттяпать нефтеносные-как русские Крым и две области у украинцев.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии