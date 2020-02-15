Сергей Лавров оценил отношения РФ и Турции

Заявление об отношениях двух стран прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал, как складываются политические и дипломатические взаимоотношения России и Турции. Лавров отметил, что у стран хорошие отношения, но это не значит, что Москва во всем соглашается с Анкарой, между любыми странами не бывает полного согласия ни по одной проблемы.

Кроме того, Лавров заявил, что договор между Россией и Турцией по деэскалации конфликта в сирийском Идлибе не означает отказ РФ от борьбы с террористическими группировками.

В сирийской провинции обострилась ситуация после того, как военные из России и Турции попытались ввести режим тишины. Террористы, находящиеся на этой местности, усилили атаки, в результате чего пострадали и погибли военные специалисты двух стран.

Ранее мы сообщали о том, что следующая встреча представителей дипломатических ведомств России и Турции по вопросу ситуации в сирийском Идлибе состоится 17 февраля в России. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Видео: YouTube / CGTN, ODN, Bloomberg