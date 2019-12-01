Сергей Безруков заявил, что никогда не сыграет насильников и маньяков

Также актер не появится в слишком откровенных постельных сценах.

Российский актер театра и кино Сергей Безруков дал откровенное интервью для YouTube-шоу "Честно говоря с Паулиной". В беседе с ведущей Паулиной Анисько он признался, что никогда не сыграет абсолютное зло, в частности, насильников и маньяков. Также актер не готов сниматься в слишком откровенных постельных сценах.

"Я сразу думаю, что это кино посмотрят мои дети", - отметил Безруков.

Актер переживает за то, что через 15 лет его дети посмотрят сериал "Бригада". Он думает, что им "будет непривычно" видеть своего отца в таком амплуа. Тем не менее, Безруков гордится ролью Саши Белого. Он считает, что создатели культового сериала смогли вписать в этот проект целую эпоху. При этом актер считает, что продолжение сериалу не нужно.

Ранее мы писали, что Сергей Безруков вернулся к образу Саши Белого в клипе Тимати.

Видео: YouTube / Paulina Anisko