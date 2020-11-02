Сергей Безруков вернулся к образу Саши Белого в клипе Тимати

Премьера клипа состоялась 30 октября, за это время он набрал более 5,4 млн просмотров.

В сети состоялась премьера нового клипа на совместный трек Тимати, Джигана и Егора Крида "Rolls Royce". Ролик появился на YouTube 30 октября и за это время набрал более 5,4 млн просмотров.

В клипе известных музыкантов снялся актер театра и кино Сергей Безруков. Он вернулся к роли Саши Белого, который, притворившись Джиганом, в итоге убивает своих напарников и забирает все деньги.

"Мы продолжаем снимать клипы уровнем выше русских фильмов! На этот раз вы попадете в настоящий музыкальный боевик! И не вздумайте перематывать, а то Джига ворвется к тебе в дом и заберет телефон", - говорится в описании к ролику.

Ранее Ариана Гранде представила клип "Positions".

Видео: YouTube / Егор Крид