  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:30
139
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Ариана Гранде представила клип "Positions"

0 0

Видео посмотрели 34 млн раз.

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что Ариана Гранде выпустила новый клип. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале певицы.

Гранде сняла клип на новую песню "Positions". Планируется, что сингл станет главным в новом альбоме певицы. В клипе Ариана показывает "гламурные" будни в Белом доме. Видео снял Дейв Мейерс, автор клипов "Sicko Mode" Трэвиса Скотта, "Humble" Кендрика Ламара.

Видео посмотрели 34 млн раз.

Ранее мы сообщали о том, что дочь телеведущего Романа Будникова спровоцировала новый скандал на шоу "Голос".

Видео:Ariana Grande/YT

Теги: ariana grande, ариана гранде, клип
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии