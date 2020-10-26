Ариана Гранде представила клип "Positions"

Видео посмотрели 34 млн раз.

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что Ариана Гранде выпустила новый клип. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале певицы.

Гранде сняла клип на новую песню "Positions". Планируется, что сингл станет главным в новом альбоме певицы. В клипе Ариана показывает "гламурные" будни в Белом доме. Видео снял Дейв Мейерс, автор клипов "Sicko Mode" Трэвиса Скотта, "Humble" Кендрика Ламара.

Видео посмотрели 34 млн раз.

Ранее мы сообщали о том, что дочь телеведущего Романа Будникова спровоцировала новый скандал на шоу "Голос".

Видео:Ariana Grande/YT