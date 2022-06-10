Сергачев сравнял счет в пятом матче "Рейнджерс-Тампа"

Игра закончилась со счетом 3:1.

Два очка Сергачева вывели "Тампа-Бэй Лайтнинг" вперед в серии против "Нью-Йорк Рейнджерс", проходившей в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Пятый матч завершился с результатом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей ледовой арены. В составе команды победителей голами в воротах оппонентов отметились на 38, 59 и 60 минутах российский защитник Михаил Сергачев, Ондржей Палат и Брэндон Хагель. Для Сергачева данный гол стал первым в последних двух розыгрышах Кубка Стэнли. Единственную шайбу от хозяев поля забросил на 31 минуте Райан Линдгрен.

Стоит отметить, что изначально второй гол "Лайтнинг" был записан на счет Сергачева. Позже НХЛ признала Палата автором заброшенной шайбы, а россиянину только приписала голевой пас. Российский нападающий из "Тампы" Никита Кучеров записал на свой счет еще одну результативную передачу. Голкипер хоккейного клуба клуба Андрей Василевский отразил 24 броска из 25 по воротам. Его признали второй звездой матча.

Голкипер из "Рейнджерс" Игорь Шестеркин совершил 24 сейва. Форвард Артемий Панарин не набрал очков на встрече.

"Тампа" сравняла счет в серии плей-офф НХЛ с "Рейнджерс".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET