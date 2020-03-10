Серьезное массовое ДТП парализовало Октябрьскую набережную

Очевидцы сообщили о четырех пострадавших людях.

Днем 10 марта на Октябрьской набережной произошло крупное массовое ДТП. По словам очевидцев, на мосту недалеко от улицы Дыбенко столкнулось порядка четырех автомобилей.

Отмечается, что минимум четыре человека пострадали в аварии, к месту происшествия уже прибыли скорая помощь и пожарные, а набережную парализовало серьезной пробкой.

Пробка кабздец... от Тельмана. – пишут застрявшие в дороге автомобилисты

Судя по картам, часть набережной до сих пор окрашена в красный: машины на этих участках стоят почти без движения.

Ранее стало известно, что из-за ДТП с пятью автомобилями на Пулковском шоссе образовалась пробка.

Видео, фото: Кирилл Сабанцов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"; скрин Яндекс.Пробки