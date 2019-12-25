Из-за ДТП с пятью автомобилями на Пулковском шоссе образовалась пробка

Участники столкновения получили травмы.

В понедельник, 9 марта, на Пулковском шоссе образовалась пробка. Согласно сообщению пресс-службы ГИБДД, это произошло из-за ДТП, участниками которого стали пять автомобилей.

Согласно предварительной информации, маршрутное такси влетело в автомобиль марки "Toyota". В результате удара первая машина поменяла направление движения и влетела в две легковушки. Каким образом пятый автомобиль стал участником случившегося на данный момент неизвестно.

В результате пострадали два пассажира маршрутного такси. Женщина и двенадцатилетняя девочка получили легкие травмы.

Застрявшие в пробке водители предлагают "поделиться бутербродами друг с другом", а также шутят о том, что погода ситуация идеально подходят для того чтобы "позагорать под весенним солнцем".

На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что на Софийской улице произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Фото: vk.com/spb_today