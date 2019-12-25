На Софийской улице произошло ДТП с участием трех автомобилей

На месте случившегося образовалась небольшая пробка.

В понедельник, 9 мая, петербуржцы обратили внимание на последствия ДТП, произошедшего на Софийской улице. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

В комментариях уточнили, что в результате столкновения трех машин, одна из них вылетела в кювет. На месте случившегося уже работают спасатели.Согласно данным приложения "Яндекс.Навигатор", рядом с местом аварии образовалась небольшая пробка.

О пострадавших на данный момент не сообщалось.

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Фото: vk.com/spb_today