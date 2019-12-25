SsangYong врезался в столб на границе с Финляндией

Водитель и пассажир иномарки получили серьезные травмы.

Днем в воскресенье, 8 марта, в Выборгском районе Ленинградской области произошла серьезная авария. На подъезде к границе с Финляндией, около МАПП "Брусничное" автомобиль SsangYong на дороге съехал в кювет и врезался в осветительный столб.

Водитель автомобиля и его пассажирка были госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются детали случившегося.

Ранее мы сообщали о том, что в Ивангороде на пятиклассника наехал автомобиль "Сеат" с пенсионером за рулем.

Фото: "Дорожный инспектор" / ВКонтакте