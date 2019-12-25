В Ивангороде пенсионер за рулем "Сеата" наехал на пятиклассника

Обстоятельства случившегося устанавливаются дорожной полицией.

Вечером в воскресенье, 8 марта стало известно об аварии в Ивангороде – у дома №20 по Кингисеппскому шоссе. По данным дорожной полиции Петербурга и Ленобласти, автомобиль "Сеат", за которым находился возрастной мужчина 1947-го года рождения, не смог вовремя остановиться перед пятиклассником, переходившим дорогу.

В результате ДТП юный местный житель госпитализирован с тяжелыми травмами. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются детали случившегося.

Ранее мы сообщали о том, что на перекрестке Парашютной улицы с дорогой на Каменку столкнулись минивэн и легковой "Мерседес" каршеринга от "Яндекса".

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