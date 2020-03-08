Появилось видео с места аварии на Парашютной

Снова не обошлось без машины каршеринга.

Вечером в воскресенье, 8 марта, на перекрестке Парашютной улицы с дорогой на Каменку столкнулись минивэн и легковой "Мерседес" каршеринга от "Яндекса". Два автомобиля столкнулись на оживленном перекрестке и вызвали пробку. Одну машину после столкновения отнесло на встречную полосу, а другую – прямиком в ограждение.

Состояние водителей после аварии неизвестно.

Ранее мы опубликовали момент ДТП на перекрестке проспекта Славы и Белградской улицы. На перекрестке сошлись черная "Волга", светлый "Хендай Солярис" и еще один автомобиль.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv