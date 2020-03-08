Появилось видео ДТП на проспекте Славы

Информация о пострадавших пока неизвестна.

В распоряжении редакции Piter.tv оказалось видео с камер наблюдения, на которые попал момент ДТП на перекрестке проспекта Славы и Белградской улицы. На перекрестке сошлись черная "Волга", светлый "Хендай Солярис" и еще один автомобиль – как сообщили очевидцы, один из автомобилистов за рулем принял решение двигаться на красный свет. Наказание за такое решение последовало незамедлительно – столкновение.

Ранее мы сообщали о том, что очевидцы поделились видео массового ДТП, которое произошло 8 марта на въезде на КАД в Петербурге со стороны Софийской улицы – столкнулись три автомобиля.

Видео: Piter.tv